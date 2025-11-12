На участие в социальной премии «Мы вместе» подали более 50 тысяч заявок

Фото, видео: Артем Геодакян/ТАСС; 5-tv.ru

Самая популярная номинация — «Герой нашего времени».

Рекордное число заявок подали желающие принять участие в социальной премии «Мы вместе», которая отмечает пятилетие. В этот раз их больше 50 тысяч. Самой популярной номинацией — в Год защитников Отечества стала номинация «Герой нашего времени».

«По поручению президента это сегодня самое масштабное событие по поддержке и авторитета волонтерского движения. В этом году 32% россиян хотя бы один раз в год приняли участие в волонтерской деятельности и проектах. И каждый год это число растет», — отметил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Победителей премии «Мы вместе», в том числе лучшего волонтера страны назовут в декабре, в рамках масштабного форума, который пройдет в Москве.

Если раньше в нем оценивали личные достижения и эффективность каждого участника, то теперь правила существенно изменились. И они, по словам организаторов, отвечают сегодняшним вызовам, когда многие задачи решаются не в одиночку, а сообща.

