Патрушев рассказал о мерах господдержки для агропромышленного комплекса РФ

Несмотря на все вызовы для отрасли, сбор зерновых семь лет подряд превышает 120 миллионов тонн.

О продовольственной безопасности и новых способах сдерживания цен на продукты говорили сегодня на правительственном часе в Госдуме. Как заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев, агропромышленному комплексу сейчас приходится работать в непростых условиях, производителям оказывают все необходимые меры господдержки.

«Несмотря на все сложности, несмотря на все вызовы, у нас уже семь лет подряд сбор зерновых превышает 120 миллионов тонн. Растут у нас объемы и животноводческой продукции, штатно работает пищевая и перерабатывающая промышленность. Себя мы полноценно обеспечиваем продуктами питания. Как я уже сказал, излишки продукции направляются у нас на внешние рынки», — отметил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев.

На заседании обсудили и новые поправки в закон о торговле. Они обяжут сетевые магазины заключать долгосрочные поставки с фермерами. Это позволит избежать скачков цен на сельхозпродукцию.

