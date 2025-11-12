Самые близкие партнеры: как прошли переговоры президентов России и Казахстана

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

У стран целый ряд совместных проектов, включая космический.

Переговоры Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева прошли в узком и расширенном составе. Также президенты по видеосвязи приняли участие в Форуме межрегионального сотрудничества. Какие проекты обсуждали — расскажет корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Кортеж президента Казахстана в Кремле встречает конный караул. Это первый государственный визит Касым-Жомарта Токаева в Россию и первые подобные почести. Гостя приветствует комендант Кремля.

Накануне президенты успели пообщаться неформально, но сейчас совсем другие обстоятельства.

Это, безусловно, самая торжественная часть визита. Лидеры официально встречаются в центре Георгиевского зала Большого кремлевского дворца. Здесь отработано каждое движение.

У гигантских флагов президенты задерживаются. Обязательный пункт — исполнение гимнов двух стран. На балконе едва виден дирижер оркестра, но вот он делает первый взмах. Следом — церемония представления делегаций. Хотя здесь и так все друг друга отлично знают. Число министров и представителей бизнеса с обеих сторон уже говорит о многом. Владимир Путин подчеркивает, насколько тесно связаны экономики наших стран.

«Казахстан и Россия — ближайшие партнеры, друзья и надежные союзники друг для друга. Это подтверждается конкретными делами. Россия является одним из ведущих торгово-экономических партнеров Казахстана. Занимает первое место по инвестициям. В прошлом году свыше 27 миллиардов у нас торговый оборот», — отметил президент РФ Владимир Путин.

Товарооборот, при этом, показывает уверенный рост, в прошлом году почти на три процента. Наша страна поставляет в Казахстан продукты питания, минералы, химикаты, импортирует промышленное оборудование, машины, металлы.

«Мы поставили задачу довести товарооборот до 30 миллиардов долларов. Я полагаю, что это очень реальный показатель, и в самое ближайшее время мы достигнем намеченной цели», — сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Импульс должны придать масштабные совместные проекты. Один из них — «Байтерек». Новый шаг в космической программе двух стран. На базе проверенной площадки Байконура Казахстан строит стартовый стол для современной российской ракеты.

«Как раз самарское предприятие „Прогресс“ изготовило „Союз-5“, и он сейчас доставлен на Байконур. Ждем всех испытаний на территории „Байконура“ и готовимся к старту в течение нескольких недель, к первому старту в истории „Союз-5“», — сказал генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.

Слово «первый» сегодня звучит часто. «Росатом» приступает к строительству первой атомной электростанции на территории Казахстана. Годами экономика нашего южного соседа упиралась в потолок энергодефицита.

«Этот проект, действительно, носит историческое значение, историческое с точки зрения объема инвестиций, это будет более 16 миллиардов долларов, и с точки зрения влияния на все макропараметры экономики Казахстана», — отметил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Общий объем взаимных инвестиций за последние два десятилетия превысил 30 миллиардов долларов. Впрочем, важное отличие последних лет: доллары Москва и Астана используют только как единицу измерения.

«Мы добились того, что все расчеты, практически 100% происходят в национальных валютах, что нас не может не радовать, поскольку это создает условия стабильности для участников экономической деятельности», — отметил Владимир Путин.

В Кремле сегодня разговор не только об экономике. Владимир Путин подчеркивает: наши страны связывает во многом общая культура, гуманитарные и личные отношения. И, конечно, история. Президент Казахстана во время визита не мог не возложить венок к Могиле Неизвестного солдата.

