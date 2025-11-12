Токаев отметил устоявшуюся дружбу народов России и Казахстана

Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Лидеры двух государств подтвердили, что самая протяженная граница в мире — это граница доверия и общего будущего.

Отношения между Казахстаном и Россией — это не просто стратегическое партнерство, а нечто гораздо большее. Об этом заявил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Наши страны имеют общую историю, общую память, общие ценности. Дружба наших народов предопределена самой судьбой», — с этих слов Токаева начался диалог, задавший тон всей встрече.

Глава Казахстана назвал обе страны надежными стратегическими партнерами и союзниками, чье конструктивное сотрудничество наполняется новым содержанием.

Символом этой прочной связи стала самая протяженная в мире сухопутная граница. Но это не рубеж раздела, а, как подчеркнули лидеры, шов, скрепляющий добрососедство.

Эту мысль развил и Владимир Путин, отметивший, что отношения между государствами развиваются поступательно.

«Страны являются ближайшими партнерами, друзьями и надежными союзниками друг для друга», — констатировал российский лидер, добавив, что это подтверждается конкретными делами.

Со своей стороны, президент Казахстана заверил, что в отношениях двух государств попросту «отсутствуют проблемы».

