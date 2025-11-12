Мишустин рассказал о подготовке запуска беспилотных такси в Москве в 2026 году

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Развитие полноценного рынка наземных перевозок автономным транспортом продолжится.

Первое беспилотное такси с водителем-испытателем в салоне может выйти на маршруты в Москве в 2026 году. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе пленарной сессии форума «Цифровые решения».

По его словам, развитие полноценного рынка наземных перевозок беспилотным транспортом продолжится.

«Коммерческие компании работают над тем, чтобы уже в следующем году в столице запустить первые беспилотные такси с водителем-испытателем в салоне», — пояснил Мишустин.

Премьер-министр РФ напомнил, что в октябре 2025 года автономный легковой автомобиль самостоятельно проехал из Тулы в Москву и вернулся обратно. Водитель-испытатель был при этом в машине, однако не вмешивался в управление транспортным средством.

К тому же глава правительства подчеркнул, что такие технологии можно применять исключительно после испытаний и при условии их безопасности для граждан.

