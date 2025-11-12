Путин и Токаев подписали декларацию об уровне отношений РФ и Казахстана

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

В документе указаны ключевые направления развития двустороннего сотрудничества.

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали декларацию о переходе отношений РФ и Казахстана на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Это произошло в ходе видеоконференции, ведущейся в Telegram-канале Кремля, на пленарном заседании XXI Форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана.

Отмечалось, что в совместном документе о всеобъемлющем стратегическом партнерстве будут указаны ключевые направления развития двусторонних отношений. Также в присутствии глав государств прошел обмен подписанными межправительственными и межведомственными документами.

В Москву глава Казахстана прибыл с государственным визитом 11 ноября. При встрече Токаев охарактеризовал Путина как старшего товарища. Он заявил, что хотел бы поделиться с российским лидером, своим мнением о международных событиях. В дальнейшем Токаев пригласил президента России посетить республику с государственным визитом в 2026 году.

Ранее, писал 5-tv.ru, Токаев заявил об отсутствии разногласий между Казахстаном и Россией.

