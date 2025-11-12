Осень-2025: вязаные гольфы и клетка вместо надоевших багги

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Стилист Марина Холкина раскрыла главные секреты актуального гардероба сезона.

Осенний образ 2025 года должен быть умным, многослойным и уютным. Таков вердикт дизайнера и исследователя моды Марины Холкиной, которая в разговоре с Газета.ру раскрыла ключевые тренды.

Среди главных героев сезона — вязаные гольфы, вечная классика в виде поло и брюки-клеш, уверенно теснящие привычные багги.

Носочки — уже не просто деталь, а полноценный акцент.

«Вязаные гольфы — классный новый тренд, который встречается в коллекции Miu Miu. Стильно смотрится в сочетании с лоферами и высокими сапогами», — отмечает эксперт.

Еще одна палочка-выручалочка для создания дорогого впечатления — монохром. Total black, как пример, всегда работает безотказно. Однако трендами дело не ограничивается. Основа основ — правильный крой.

«Чтобы выглядеть всегда стильно и актуально, выбирайте одежду правильных размеров и актуальных форм», — советует Холкина.

И тут же указывает на главный принт сезона.

«Присмотритесь к принту клетка — в этом сезоне дизайнеры сделали ставку на клетку, она присутствует в коллекциях многих модных домов», — отметила стилист.

В условиях переменчивой осенней погоды на помощь приходит многослойность.

«Комбинируйте привычную одежду непривычным образом, надевайте несколько слоев одновременно, это и утеплит ваш аутфит, и сделает его более актуальным», — высказалась Холкина.

А оживить любую комбинацию помогут «объемные минималистичные аксессуары» — они, по словам эксперта, всегда освежают образ.

Завершая портрет модника осени-2025, Холкина называет два ключевых элемента. Первый — вещи в стиле поло.

«Замените обычные футболки, лонгсливы, джемперы на такие же альтернативы, но с пуговицами по переду, и образ сразу заиграет новыми красками», — уверяет дизайнер.

Второй must-have — брюки-клеш.

«Они приходят на смену всем надоевшим багги. Идеально подчеркивают женственный силуэт, стройнят и визуально вытягивают ноги», — заявляет стилист.

Для тех, кто хочет разнообразия, эксперт предлагает альтернативу — уютные вельветовые брюки, которые как нельзя кстати впишутся в осенне-зимний гардероб.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Людмила Гурченко меняла и задавала модные тренды.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.