Мишустин назвал создание надежной инфраструктуры связи приоритетом правительства

Развитие системы важно в том числе для беспилотных технологий.

Создание современной и защищенной телекоммуникационной инфраструктуры является приоритетным направлением работы правительства России. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления на пленарной сессии форума «Цифровые решения».

«Для стабильной работы организаций, всех секторов экономики потребуется и качественная связь. И одним из приоритетов правительства, конечно, является формирование современной и защищенной телекоммуникационной инфраструктуры», — отметил он.

По словам премьер-министра РФ, развитие такой системы также имеет значение для развития других отраслей, среди которых беспилотные технологии.

В этот же день Мишустин заявил, что IT-отрасль РФ показывает рекордные темпы роста и занимает лидирующие позиции в числе всех крупных отраслей экономики по основным показателям за последние пять лет. При этом он подчеркнул, что правительство по-прежнему ведет курс на кратное увеличение использования национального программного обеспечения. Премьер-министр добавил, что отечественные решения получают преференции при государственных закупках и внедряются на объектах критической информационной инфраструктуры.

