Лихачев отметил историческое значение строительства АЭС в Казахстане

Изыскательские работы на берегу озера Улькен займут около года.

Строительство первой атомной электростанции (АЭС) в Казахстане значимое событие с исторической точки зрения, поэтому важна тщательная подготовка к нему. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

По его словам, с помощью АЭС будет сделан крайне весомый вклад в энерговооруженность, в стабильное обеспечение электроэнергией всего Казахстана.

«Проект носит действительно историческое значение. И с точки зрения объема инвестиций — это будет более 16 миллиардов долларов, и с точки зрения влияния на все параметры макроэкономики Казахстана», — подчеркнул он.

При этом Лихачев добавил, что изыскательские работы на берегу озера Улькен ведутся в настоящий момент, однако они займут примерно год. Параллельно с этим состоится работа по созданию межправительственных соглашений — по меньшей мере, о возведении атомной электростанции и взаимодействии на финансовом уровне.

«Очень надеюсь, что в будущем году этот проект будет уже полностью юридически сформирован. После этого мы определим уровень локализации, уровень вовлечения казахстанских партнеров и сможем говорить о более точных сроках ввода в эксплуатацию», — высказался он.

Начало строительства первой в республике АЭС Россия и Казахстан дали 8 августа. Также Лихачев отметил, что возведение первой АЭС возможно в силу взаимодействия правительств РФ и Казахстана. В свою очередь российская сторона, продолжил он, собирается «построить бестселлер сегодняшнего мирового рынка атомных технологий» — энергетическую установку с реактором ВВЭР-1200.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Казахстане начали строить первую в стране АЭС.

