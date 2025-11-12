Столичный десятиклассник жестоко избил учительницу прямо на перемене

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Инцидент закончился госпитализацией преподавателя и проверкой правоохранителей.

Ученик десятого класса напал на учителя в одной из школ Москвы. Об этом сообщает департамент образования и науки столицы в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, происшествие произошло во время перемены. Подросток дождался, когда педагог выйдет из класса, без разрешения взял стопку тетрадей и спрятал в свой портфель.

Когда учитель вернулась и потребовала вернуть работы, школьник повел себя агрессивно и несколько раз ударил женщину по голове. Пострадавшую доставили в больницу, однако о характере травм пока не сообщается.

«Подобное поведение абсолютно недопустимо и противоречит всем нормам морали, нравственности и закона», — заявили в департаменте.

К расследованию инцидента подключились сотрудники полиции. Кроме того, руководство учебного заведения проводит внутреннюю проверку. В департаменте уточнили, что по ее итогам к нарушителю будут применены самые строгие меры, включая возможное исключение из школы.

Ранее в одной из школ Екатеринбурга произошел инцидент с участием четвероклассника, который во время конфликта с одноклассником ударил беременную учительницу. Об этом сообщает портал E1.RU.

По данным издания, ссора между двумя учениками вспыхнула прямо на уроке физкультуры. Педагог вместе с другими детьми попыталась разнять школьников и успокоить ситуацию.

Позже одного из участников конфликта отвели к классному руководителю для разговора. Во время беседы мальчик внезапно нанес женщине удар рукой по спине. Как уточняется, преподаватель находится на позднем сроке беременности. Обстоятельства произошедшего сейчас уточняются.

