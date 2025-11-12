Главной новогодней елью страны станет вековое дерево из Подмосковья

Фото: пресс-служба Управления делами Президента Российской Федерации

Столетняя красавица из Рузского городского округа украсит Соборную площадь Кремля.

Главной новогодней елкой страны в 2025 году станет вековая ель, выбранная по строжайшему царскому отбору. Об этом сообщила пресс-служба Управления делами президента.

Столетнее дерево из Рузского городского округа Подмосковья удостоилось чести в наступающем году стать главным символом праздника для всей страны, украсив Соборную площадь Кремля.

Выбор был непростым — пресс-служба Управления делами президента сообщила, что на этот титул претендовали 24 кандидатки из разных уголков региона.

«Были просмотрены 24 кандидатки в разных районах Московской области. В этом году, как и всегда, отобранное дерево отвечает всем историческим стандартам и станет центральным украшением Московского Кремля», — отмечают в управлении.

Специалисты оценивали все: возраст, безупречные габариты, состояние пушистой хвои и даже транспортабельность. Но главный критерий — стойкость. Особое внимание уделяли способности ели стойко переносить капризы погоды, перепады температур и сохранять свой нарядный вид до самого Старого Нового года.

В результате этого лесного кастинга победила величественная ель высотой 26 метров, с обхватом ствола 64 сантиметра и поистине царским размахом нижних ветвей — целых 11 метров! Для сравнения, ее предшественница, 90-летняя ель из-под Можайска, что украшала Кремль в 2024-м, была на метр ниже и скромнее в объемах.

«Спил ели, транспортировка, монтаж, праздничное оформление и последующая переработка будут проходить с применением современных технологий, обеспечивающих полную сохранность и безопасность», — заверили в Управления делами президента.

