Как снег на голову: преступник пробил пол и свалился на группу захвата

Он скрывался на чердаке своего дома, но что-то пошло не так.

Бойцы спецназа из Флориды поймали преступника из-за необычного происшествия: мужчина, забаррикадировавшийся на чердаке, провалился сквозь потолок прямо к группе захвата. Об этом сообщает TMZ.

Инцидент произошел в Себастьяне, когда 37-летний Кит Роджерс скрывался на чердаке своего дома после обвинений в управлении угнанной машиной. Он заявлял, что начнет перестрелку, так как не хочет снова возвращаться в тюрьму. В попытке избежать задержания он прятался несколько часов, пока потолок не рухнул под его весом. Роджерс оказался в руках спецназовцев.

По данным управления шерифа округа, подозреваемый был обвинен в сопротивлении офицеру без применения насилия и в угоне автомобиля. Видео с места происшествия быстро разошлось в соцсетях, демонстрируя необычную поимку, его можно посмотреть по ссылке.

Шериф отметил, что, хотя подобные задержания обычно требуют длительных переговоров и планирования, иногда судьба сама вмешивается в ход событий.

