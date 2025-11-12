Не ведитесь на маркетинг: как выбрать зубную пасту

Фото: 5-tv.ru

Не все составы будут одинаковы полезны для эмали.

Необычные зубные пасты могут навредить здоровью зубов. Об этом изданию Газета.ру рассказала медицинский эксперт российского бренда средств гигиены полости рта Наталья Урванцева.

По словам специалиста, цветные или имеющие в своем составе необычные компоненты зубные пасты работают больше на маркетинг для производителей, нежели несут пользу. Часто такие продукты содержат аллергизирующие или слишком абразивные вещества, которые только ухудшат состояние зубов. А вот обещанного результата могут и не дать.

Врачи же опираются на эффективность и безопасность продукта или процедуры, а не гонятся за модными словами вроде «натуральность» и «эко». Ведь даже природные вещества могут быть токсичными, уверила Урванцева.

С отбеливанием тоже нужно быть осторожными. Чрезмерное использование сильнодействующих паст в долгосрочной перспективе может привести к обратному результату — пожелтению зубов. Это происходит из-за истончения эмали. Да и повышение чувствительности не редко является побочным эффектом от злоупотребления подобными средствами.

Часто стоматологи назначают кратковременные курсы с угольными зубными пастами. Они действительно помогают бороться с налетом у любителей кофе, чая и у курильщиков. Но данные средства не предназначены для постоянного использования. Ими рекомендуют чистить зубы непродолжительное время. Иначе можно стереть эмаль, предупредила эксперт.

Есть немного эффективных и безопасных веществ, которые поддерживают естественную белизну зубов. При этом их положительное воздействие научно обосновано.

«Среди них: фториды (sodium fluoride, amine fluoride), которые укрепляют эмаль и снижают риск кариеса. Полифосфаты и пирофосфаты препятствуют образованию камня, борются с отложениями и пятнами. Мягкие абразивы удаляют поверхностные пятна без сильного стачивания. Перекисные соединения (пероксиды) при правильной концентрации и под наблюдением врача отбеливают внутренний цвет зубов. Ферментные формулы (ферменты, протеазы) мягко разрушают белковые компоненты налета. Гидроксиапатит, кальций, фосфаты реминерализируют и восстанавливают микроповреждения эмали», — перечислила Урванцева.

Стоит также обратить внимание на реминерализирующие гели, отметила специалист. Они способствуют восстановлению эмали, что может привести к визуальному осветлению зубов. Их преимущество в том, что они воздействуют не как химический отбеливатель или абразивное вещество, а насыщают эмаль минералами. К таковым можно отнести гидроксиапатит. Он создает на поверхности зубов прочный защитный слой, повышает устойчивость к кариесу и возвращает зубам здоровый блеск.

Эксперт советует комбинировать подходы. Например, утром использовать пасту с мягкими абразивами, а вечером реминерализирующие гели.

