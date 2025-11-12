Токаев заявил об отсутствии разногласий между Казахстаном и Россией

Фото, видео: Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС; 5-tv.ru

Республика последовательно выполняет все обязательства, вытекающие из подписанных соглашений.

Между Казахстаном и Россией не существует проблемных вопросов. Об этом заявил глава Казахстана в ходе переговоров в Москве.

«Мы с удовольствием констатируем, что каких-либо проблем в наших двусторонних взаимоотношениях не существует», — отметил Токаев.

Он подчеркнул, что Казахстан последовательно выполняет все обязательства, вытекающие из подписанных с Россией соглашений, и придает большое значение развитию стратегического партнерства и союзнических связей.

По словам казахстанского лидера, сотрудничество двух государств строится на взаимном уважении и доверии.

«Действительно, иногда возникает разночтение, возникают вопросы, но без этого в жизни невозможно», — добавил он.

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву с официальным визитом 11 ноября. По итогам переговоров планируется подписание декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Казахстаном и Россией.

Ранее 5-tv.ru информировал о том, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал российского лидера Владимира Путина своим старшим товарищем.

