Токаев заявил об отсутствии разногласий между Казахстаном и Россией
Республика последовательно выполняет все обязательства, вытекающие из подписанных соглашений.
Между Казахстаном и Россией не существует проблемных вопросов. Об этом заявил глава Казахстана в ходе переговоров в Москве.
«Мы с удовольствием констатируем, что каких-либо проблем в наших двусторонних взаимоотношениях не существует», — отметил Токаев.
Он подчеркнул, что Казахстан последовательно выполняет все обязательства, вытекающие из подписанных с Россией соглашений, и придает большое значение развитию стратегического партнерства и союзнических связей.
По словам казахстанского лидера, сотрудничество двух государств строится на взаимном уважении и доверии.
«Действительно, иногда возникает разночтение, возникают вопросы, но без этого в жизни невозможно», — добавил он.
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву с официальным визитом 11 ноября. По итогам переговоров планируется подписание декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Казахстаном и Россией.
Ранее 5-tv.ru информировал о том, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал российского лидера Владимира Путина своим старшим товарищем.
