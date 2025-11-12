Впервые в истории созданная ИИ песня возглавила чарт Billboard

Фото: 5-tv.ru

У композиции более двух миллионов ежемесячных слушателей на Spotify.

Впервые на первое место кантри-чарта Billboard попала песня, написанная ИИ. Это композиция Walk My Walk исполнителя Breaking Rust. Сингл, созданный с помощью искусственного интеллекта, смог возглавить один из главных музыкальных рейтингов США, об этом сообщает Newsweek.

По данным издания, у Breaking Rust более двух миллионов ежемесячных слушателей на Spotify. При этом профиль исполнителя на платформе подтвержден, однако раздел «Об исполнителе» остается пуст. В качестве изображения используется черно-белый портрет мужчины в ковбойской шляпе и галстуке — типичный образ для кантри-музыки.

Несколько других треков артиста, также сгенерированных при помощи ИИ, уже набрали миллионы прослушиваний. Так, Livin’ on Borrowed Time преодолела отметку в четыре миллиона, Walk My Walk собрала свыше трех миллионов, а Whiskey don’t talk back — более одного миллиона воспроизведений.

Этот успех стал важным сигналом для всей музыкальной индустрии: искусственный интеллект больше не просто инструмент для экспериментов, а полноценный участник рынка, способный создавать хиты, которые конкурируют с песнями живых исполнителей.

