«Всегда одно целое»: Зара про трогательные отношения Пахмутовой и Добронравова

Звездная чета никогда не кичилась своей славой. Они пригласили в гости тогда еще мало кому известную артистку и по-отечески дали наставление.

Народная артистка СССР, Герой труда РФ, композитор Александра Пахмутова и ее ныне покойный супруг, поэт Николай Добронравов тонко чувствовали душевную организацию друг друга. Подробнее об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала певица Зара на праздничном концерте в честь 96-летия Александры Пахмутовой в Государственном Кремлевском дворце.

«Когда Александра Николаевна начинала говорить, Николай Николаевич продолжал. Начинал Николай Николаевич, она продолжала. Они были всегда — одно целое. И Николай Николаевич сказал: „Зара, обрати внимание на слова. Есть любовь, а есть печаль. Остальное — ложь“. Вот это я запомнила. И впоследствии Александра Николаевна меня поддерживала на моих концертах в Санкт-Петербурге», — поделилась исполнительница.

При этом Зара вспомнила о том, как прошло ее знакомство с творческой семейной парой. По ее словам, первая встреча была крайне волнительной, однако ее приняли радушно.

«Никогда не забуду ее отношения ко мне. Помню, что очень мечтала попасть на творческий вечер Николая Николаевича Добронравова. Я узнала, кто решает. Сказали, что Александра Николаевна Пахмутова. Мне кажется, 20 лет назад у меня было больше смелости, чем сейчас. Мне дали ее номер телефона, сказали, что у нее нет мобильного, только стационарный. Я позвонила, и она сразу взяла», — отметила собеседница.

Исполнительница призналась, что в начале разговора испытывала тревогу. Она представилась, а в свою очередь Пахмутова ее сразу узнала. Композитор отметила, что ей понравилось, как Зара спела композицию «Алеша» на 9 Мая. Затем она позвала певицу в гости.

«Я поехала в гости. Взяла тортик. И каково было мое удивление, что и она меня встречала с пирожными и тортиком. Мы сидели, чаевничали. У них маленькая квартира была, но очень большая комната, где стоял рояль», — подчеркнула артистка.

В дальнейшем Зара предлагала Пахмутовой и ее мужу купить места бизнес-класса в поездах, однако супруги всегда отказывались, говоря, что ездят лишь «Красной стрелой».

«Они всегда были во всем скромны», — заключила знаменитость.

