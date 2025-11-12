«Человек эстетики»: Юлия Рутберг отметила талант и одаренность Владимира Симонова

Актриса Рутберг: Симонов был не просто актером, а подлинным человеком эстетики

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Народный артист России скончался 8 ноября.

Народный артист России Владимир Симонов был не просто актером, а подлинным человеком эстетики и «королем сцены». Таким его запомнила коллега по цеху, актриса Юлия Рутберг, в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru.

«Это был мыслитель, художник, человек эстетики и театральной этики. Он был необыкновенно талантлив, потрясающий партнер и умнейший человек», — отметила Рутберг.

Свою мысль актриса заключила в емкую метафору:

«Если [представить, что] есть «Третьяковская галерея» нашего поколения в русской культуре — ушел человек «Третьяковской галереи“».

По словам Рутберг, память о Владимире Симонове будет вечно жить в сердцах тех, кому посчастливилось с ним работать или восхищаться его игрой со стороны.

«Такие люди рождаются очень редко и терять такое сокровище очень больно», — добавила актриса.

Владимир Симонов скончался 8 ноября на 69-м году жизни от сердечной недостаточности, оставив после себя богатое наследие — более 150 ролей в театре и кино, среди которых «Одиноким предоставляется общежитие», «Дети Арбата», «Перевал Дятлова» и многие другие.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что церемония прощания с Владимиром Симоновым прошла в Театре Вахтангова.

