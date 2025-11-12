Пишем резюме сами: почему нельзя увлекаться помощью ИИ при трудоустройстве

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Если поручить нейросетям искать работу за вас, они могут оказать «медвежью услугу».

Использование ИИ в поиске работы — противоречивая тема. Как и в случае с любой новой технологией, помощь искусственного интеллекта может быть как благом, так и нет, в зависимости от того, до какой степени пользователь полагается на нее. О том, как правильно применять нейросети при трудоустройстве, 5-tv.ru рассказала директор по подбору персонала компании Garage Eight Ирина Руттенберг.

Визуализация: польза ИИ при построении графиков и диаграмм

ИИ очень поможет при оформлении презентаций. Если кандидат хочет показать работодателю свой опыт в виде графиков или диаграмм, нейросеть отлично справится с их построением. При этом всегда важно перепроверять готовый результат, отметила Руттенберг.

Неразборчивый кандидат: не стоит подключать автоотклик на вакансии

Эксперт подчеркнула, что нельзя полностью делегировать поиск работы искусственному интеллекту. Это касается, в первую очередь, функции автоотклика. Если программа даст сбой, соискатель может «откликнуться» на множество вакансий одной компании. В глазах потенциального руководителя он будет выглядеть, как неразборчивый кандидат, не умеющий здраво оценить свой опыт и рассылающий отклики на все объявления подряд.

Гораздо лучше, чем ИИ, может помочь карьерный консультант. Если же вы привыкли к нейросетям, то их использование можно ограничить составлением плана по поиску работы.

Почему важно писать резюме самому

Соискатель должен уметь самостоятельно составить резюме, выделить главные достижения, подчеркнула директор по подбору персонала. Заигрываться с ИИ в этом случае не стоит в том числе потому, что это может лишить кандидата индивидуальности. В глазах опытного hr-менеджера «нейросетевые» соискатели становятся похожи друг на друга и теряется главное: умение человека преподнести свой опыт.

«ИИ-читерство» на собеседованиях и в тестовых заданиях

Некоторые кандидаты используют искусственный интеллект даже для того, чтобы отвечать на вопросы по ходу онлайн-собеседования. Руттенберг отметила, что, если соискатель ищет подсказки в ChatGPT, это всегда заметно — у него активно «бегают» глаза в ходе разговора. Для работодателя это повод более тщательно проверить компетенцию потенциального работника.

Кто-то использует ИИ и для выполнения тестовых заданий. Это дурная привычка, из-за которой компания не видит реальный уровень кандидата, что может привести к серьезным проблемам, когда тот приступит к выполнению своих реальных обязанностей.

То же самое касается сопроводительных писем. Это жанр, позволяющий кандидату раскрыть свой индивидуальный подход и заинтересовать работодателя. Однако, когда «cover letter» поручают написать нейросети, вместо живых формулировок в текст просачивается «вода» и общие фразы. Все это тоже отнюдь не повышает шансы на успешное трудоустройство.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как ИИ учится заменять человеческие отношения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.