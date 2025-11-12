«Собери информацию и беги»: подросток перехитрила серийного убийцу и спаслась

Фото: 5-tv.ru

Героизм 15-летней девушки помог полиции раскрыть череду преступлений.

Американке Каре Чемберлен было всего 15 лет, когда ее жизнь навсегда изменилась. Девочку похитил серийный убийца Ричард Эвониц — ветеран ВМС США, вдохновленный маньяком Тедом Банди. Он держал ее в плену, но ей удалось перехитрить его — благодаря одной фразе. Об этом сообщает Mirror.

Это случилось летом в штате Южная Каролина. Кара поливала растения во дворе подруги, когда к ней подошел мужчина с брошюрами. Он спросил, есть ли дома родители. Девочка ответила, что нет. В тот же момент Эвониц достал пистолет и приставил его к ее шее.

Он затолкал Кару в пластиковый контейнер на заднем сиденье своего автомобиля и отвез к себе домой. Там он надел на нее наручники и заткнул рот. Но девушка не теряла самообладания — она запоминала каждую деталь: количество поворотов, радиостанцию в машине, серийный номер контейнера, магниты на холодильнике и даже домашних животных преступника.

«Я знала, что если буду наблюдать и ждать, у меня появится шанс. Я просто повторяла про себя фразу: „Собери информацию, дождись, пока он успокоится, и беги“», — рассказывала она.

Эвониц, чья жена в тот момент находилась в отпуске, пытал ее 18 часов. Когда он наконец уснул, Кара, сжав зубами застежку наручников, освободила руку, расстегнула ремни на ногах, открыла два замка на двери и выбежала через парковку.

«Я знала, что он может выстрелить мне в спину. Но я сказала себе: „Это не важно. Главное — я бегу“», — вспоминает она.

Девушка выбежала на улицу и наткнулась на двух мужчин, которые отвезли ее в полицейский участок. Кара немедленно привела сотрудников правоохранительных органов в дом похитителя, но тот уже успел скрыться.

Внутри офицеры нашли ДНК и улики, связывавшие Эвоница с похищениями и убийствами трех подростков в Вирджинии — Софии Сильвы и сестер Кати и Кристин Лиск. В его доме также обнаружили газетные вырезки о делах Теда Банди, которому он подражал.

«Мы поняли, что это не просто случайное похищение. Это серийный убийца», — сказал шериф округа.

Через два дня Эвоница выследили во Флориде. После короткой погони он наехал на полицейские шипы и покончил с собой, позвонив перед этим сестре и признавшись, что убил больше людей, чем может вспомнить.

Кара выжила и помогла полиции раскрыть многолетние убийства. Позже она поступила на службу в правоохранительные органы, а затем посвятила себя помощи другим выжившим.

«Я знала, что это случилось не зря. Я должна рассказать свою историю, чтобы другие могли выжить — и гордиться тем, что пережили», — поделилась она.

