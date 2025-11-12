Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Модель открыто рассказала о своих эмоциях после расставания.

Блогер и модель Оксана Самойлова призналась, что испытывает сильные переживания после развода с рэпером Джиганом. Она поделилась личными откровениями во время беседы с журналистом издания StarHit.ru на премии Moda Topical. Самойлова призналась, что старается сохранять спокойствие, но эмоции все равно берут верх.

«Я что, не человек, что ли? Я сейчас очень чувствительная, ранимая. Я, конечно, хожу вся такая веселая, но я, естественно, человек. Все обдумываю ежедневно. Практически, каждый вечер я реву в подушку», — рассказала она.

По словам звезды, после разрыва Джиган заметно изменился, и его поведение стало другим.

«Сейчас мы видим лучшую версию Джигана. Он очень старается», — отметила Самойлова, добавив, что исключать возможность примирения нельзя.

История пары началась в 2009 году, а узами брака они связали себя спустя три года — в декабре 2012-го, когда у них уже родился первый ребенок.

