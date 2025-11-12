Церемония прощания с Владимиром Симоновым прошла в Театре Вахтангова

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Поклонники принесли цветы и ждут возможности проводить в последний путь любимого артиста.

Церемония прощания с народным артистом России Владимиром Симоновым прошла в театре имени Евгения Вахтангова в Москве. Соответствующие кадры публикует 5-tv.ru.

Отмечалось, что поблизости от входа в театр собрались десятки человек, жалеющих проститься с актером. Поклонники Симонова принесли цветы и ждут возможности проводить любимого артиста в последний путь.

До этого в театре рассказали, что актера похоронят на Троекуровском кладбище в российской столице.

Про уход Симонова из жизни стало известно 9 ноября. Артист умер в возрасте 68 лет. Причина смерти — сердечная недостаточность.

Симонова знали по исчерпывающей фильмографии, включающей примерно 157 ролей, в числе которых такие популярные фильмы, как «Перевал Дятлова», «Дети Арбата», «Одиноким предоставляется общежитие», «Одна любовь на миллион», «Псих».

В беседе с 5-tv.ru директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок поделился, что Симонов был одним из наиболее одаренных артистов труппы. Актер был всю жизнь предан сцене, любил свою профессию. Крок надеется, что сыновья актера, которые, задействованные в труппе театра, Василий и Владимир Симоновы, продолжат дело своего родителя. Он отметил, что мужчины такие же талантливые, как и их отец.

Ранее, писал 5-tv.ru, заслуженный артист РФ Владимир Вдовиченков рассказал о профессионализме Симонова.

