Телеведущая допускала ошибки, растя сына и дочь, но не жалеет об этом.

Телеведущая Роза Сябитова рассказала о своем опыте материнства и сложных отношениях поколений. В разговоре с URA.RU звезда поведала, каково это — быть родительницей двоих детей и какие ошибки бывают, когда растишь ребенка впервые.

Главная сваха российского шоу-бизнеса стала бабушкой во второй раз. По ее мнению, дети — это своего рода тест на зрелость. В воспитании ребенка сам взрослый учится, становясь мудрее, и избежать ошибок на этом пути очень трудно. По словам Сябитовой, своего первого ребенка, сына, она сразу предупредила, что «будет на нем ошибаться, потому что не знает еще, что и как».

Этот опыт помог более правильно подойти к воспитанию дочери, однако это не значит, что Денис был для матери «черновиком» — напротив, она говорила сыну, как старшему ребенку, что будет советоваться с ним, когда тот повзрослеет. Кроме того, по словам телеведущей, она и с Ксенией допускала большое количество ошибок, но все это стало ценным жизненным и родительским опытом.

В целом Сябитова оценила свое родительство на «четыре с плюсом». Звезда думала, что дала детям все — например, купила машины и научила водить. Позже дочка предъявила матери претензии за то, что та записала ее в автошколу одновременно с Денисом, хотя Ксения не хотела учиться вождению в то время.

«Потом, когда она мне рассказала это, говорила ей: „Ну, прости, зато сейчас ты как Шумахер водишь“», — вспоминала ведущая.

Сябитова призналась, что такие негативные воспоминания о детстве лучше, чем те, которые остались у нее. Она вспомнила, как мать морила ее голодом, била и привязывала к кровати.

Ранее Роза Сябитова сообщила в своем Telegram-канале, что ее дочь Ксения родила сына.

