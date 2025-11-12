В Кувейте и Саудовской Аравии заинтересовались российскими инновациями

Фото: ООО «Космира»

Отечественные экспортеры договорились о сотрудничестве с зарубежными партнерами.

Российские инновационные компании заключили соглашения о сотрудничестве с партнерами в Саудовской Аравии и Кувейте. Об этом рассказали в «Арабо-российской культурной ассоциации «АРКА», которая организовала деловую поездку предпринимателей.

Договоренности были достигнуты с саудовским консорциумом, который финансирует крупнейшие инфраструктурные проекты страны, а также с представителями королевской семьи Кувейта и палатой национального бизнеса. Они проявили интерес к российских инновационным разработкам — беспилотным гидравлическим роботам для строительства и ликвидации последствий ЧС, VR-симуляторам для нефтегазовой отрасли, ИТ-решениям в области кибербезопасности, инновационной косметике и медицинским услугам в области офтальмологии.

«Прямой диалог с такими влиятельными партнерами открывает беспрецедентные возможности для российского несырьевого экспорта», — отметила организатор поездки Ирина Андреева.

Ожидается, что в ближайшее время стороны заключат первые экспортные договоры, а также создадут отраслевую ассоциацию «Россия-Ближний Восток».

Поездка российских предпринимателей состоялась 24-31 октября.

