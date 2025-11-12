Бабушкины методы: полезные и вредные народные средства от простуды

Горячее питье и витамин C помогут при простуде, а поход в сауну — навредит

В этом году ожидается всплеск ОРВИ в осенний сезон.

Осенью и зимой традиционно повышается число случаев простудных заболеваний. Россияне привыкли пользоваться богатым арсеналом народных средств. О том, какие из них являются полезными, а какие — вредными, в беседе с URA.RU рассказал кардиолог-терапевт Сергей Васильев.

Эксперт отметил, что в собирательный термин ОРВИ входят аденовирусы, риновирусы, вирусы гриппа и коронавирус. Их можно подхватить в любое время года и при любой погоде, независимо от возраста, пола и телосложения, однако влага, прохлада и осенняя хандра вкупе с сезонным снижением иммунитета сильно повышают шанс заболеть.

В этом году ожидается всплеск респираторно-вирусных недугов, в частности, гриппа, в осенне-весенний период. В 2024-м показатели по этому заболеванию были относительно спокойными. На фоне такой стабилизации многие люди решили не вакцинироваться, из-за чего можно ожидать повышения количества заболевших в грядущий сезон.

Опасными народными средствами от простуды медики считают традицию «дышать над картошкой». Васильев отметил, что делать это, прежде всего, бессмысленно, так как существуют современные эффективные ингаляторы. Горячий пар может лишь привести к развитию осложнений, повышению температуры и раздражению слизистой.

То же самое эксперт сказал о бане, сауне или парилке. Сухой воздух также может ухудшить физическое состояние и привести к тем же осложнениям, что и «картофельные ингаляции».

В число полезных народных средств от простуды врач включил употребление имбиря, меда, чеснока, прополиса и красного перца. Продукты, богатые витамином С, помогают усилить иммунитет и взбодрить больного. Симптоматический эффект дает и распространенный напиток — горячее молоко с содой и медом. Вирус такое питье не поборет, однако с заложенностью и болью в горле справится.

В целом любое горячее питье вкупе с укутыванием, чтобы «пропотеть», помогает добиться облегчения состояния и даже уменьшить озноб. А спиртовое или уксусное обтирание эффективно собьет температуру, когда жаропонижающие средства не работают или недопустимы из-за индивидуальных противопоказаний.

