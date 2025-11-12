Двое мужчин угнали автомобиль с женщиной внутри и врезались в дом престарелых

Фото: 5-tv.ru

Среди пожилых людей есть пострадавшие и погибшие.

В Великобритании двое 21-летних мужчин были задержаны после того, как на угнанном автомобиле BMW они врезались в дом престарелых во время полицейской погони. В результате аварии пострадали несколько пожилых людей, сообщает Mirror.

Инцидент произошел, когда злоумышленники приехали осмотреть автомобиль, выставленный на продажу по объявлению. Воспользовавшись моментом, они угнали машину вместе с женщиной, которая продавала ее и находилась внутри. Позже ее вытолкнули из автомобиля, а угонщики скрылись.

Полиция начала преследование, во время которого скорость BMW достигала 167 км/ч. Через 15 минут погони машина потеряла управление и на полном ходу врезалась в дом престарелых.

Удар был настолько мощным, что автомобиль пробил стену здания и пронесся через гостиную на первом этаже, где в тот момент находились постояльцы. От удара обрушился пол второго этажа, и несколько человек оказались под завалами.

Мужчина 94 лет, страдающий деменцией, получил перелом позвоночника. Всего в больницу были доставлены восемь человек. Двое пожилых жильцов умерли позднее, однако их смерть не связали напрямую с аварией.

«Машина проехала прямо через гостиную, где сидели люди. Верхний этаж обрушился, жильцы провалились вниз. Это было ужасно. Возраст пострадавших — от 60 до 97 лет, многие страдают тяжелыми заболеваниями и деменцией», — отметил судья, рассматривавший дело.

В результате аварии дому престарелых был нанесен ущерб на 260 тысяч фунтов стерлингов (около 28 миллионов рублей), а общие потери составили около 411 тысяч фунтов (около 44 миллионов рублей).

Один из злоумышленников признал себя виновным в грабеже и причинении тяжкого вреда здоровью вследствие опасного вождения и получил 5 лет и 8 месяцев тюрьмы. Его сообщник признал участие в грабеже и приговорен к 3 годам и 1 месяцу заключения.

