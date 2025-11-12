Без передозировки: как рассчитать безопасную норму кофе для себя

Чтобы кофе не подорвал здоровье, нужно пить его в меру

Важно следить за артериальным давлением во время употребления напитка.

Кофе при своей мировой популярности в качестве чудодейственного средства против сонливости является вредным при чрезмерном употреблении. Миллионы людей употребляют этот напиток по утрам, чтобы взбодриться и повысить работоспособность, однако для того, чтобы привычный ритуал не подорвал здоровье, важно знать, как определить безопасную для себя дозу. О том, сколько кофе можно пить в сутки, Газете.ру рассказала врач-гинеколог «СМ-Клиника» Зара Марянян.

Бодрящий эффект кофе связан с веществом, известным как кофеин. Он обладает множеством полезных свойств, однако реакция психики на этот компонент у всех людей разная. Некоторые любители ароматного напитка отмечают прилив бодрости и повышение концентрации внимания, однако уже через 2–3 часа тонизирующий эффект проходит и проявляется упадок сил.

Другие могут, напротив, ощущать от кофе чувство тревоги и раздражительности, а также столкнуться с учащенным сердцебиением, бессонницей и нестабильной работой ЖКТ. Таким образом, первый маркер, что вы злоупотребляете напитком — ваши собственные ощущения.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), а также НИИ питания РАМН рекомендуют употреблять не более 400 миллиграммов кофеиносодержащего продукта в сутки, причем в это количество включен не только кофе, но и другие напитки — например, чай, а также продукты питания, такие, как шоколад.

Для детей и подростков, а также пожилых людей, действует другая норма. Несовершеннолетним придется ограничиться 2,5 миллиграммов на килограмм собственного веса. Любителям кофе в возрасте же нельзя позволять себе больше одной чашки напитка в день.

