В Забайкалье преступная группировка продала лес на миллиард рублей

Расследование масштабного дела о незаконной торговле древесиной завершено.

В Забайкальском крае сотрудники МВД завершили расследование дела о крупном хищении и незаконном экспорте леса, стоимость которого превысила миллиард рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам представителя ведомства, следствие по делу вело Забайкальское линейное управление МВД на транспорте. Материалы расследования касаются преступлений, предусмотренных сразу несколькими статьями Уголовного кодекса — в том числе об организации преступного сообщества, контрабанде и отмывании средств.

Как установили следователи, схема действовала более десяти лет. Ее организовали местный житель и гражданин одной из стран Восточной Азии, которые в 2012 году создали преступную группу. Позже они привлекли к участию еще шестерых сообщников, распределив между ними роли в незаконном бизнесе.

По данным следствия, участники преступного сообщества занимались закупкой и переработкой древесины, добытой нелегальным путем. Затем они оформляли фиктивные документы, подделывали декларации и оформляли сделки для вывоза леса за пределы России.

В МВД отметили, что расследование завершено, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Теперь фигурантам может грозить длительный срок лишения свободы за участие в организованной преступной группе и контрабанду природных ресурсов.

