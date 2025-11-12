Водители легковушек начали получать штрафы до 600 тысяч рублей из-за владельцев фур

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На грузовиках перевешивают номера для того, чтобы пройти весовой контроль.

Водители легковушек стали получать гигантские штрафы до 600 тысяч рублей из-за мошеннической схемы владельцев фур.

Перед заездом на весовые пункты контроля грузовики перевешивают номера, которые совпадают с легковыми автомобилями. А автоматические весогабаритные комплексы на трассах фиксируют нарушение, после чего штраф приходит невиновному владельцу легковушки.

Причем оспорить его почти невозможно. В отличие от ГАИ, у Ространснадзора нет удобной онлайн-системы для обжалования. Хотя ведомство заявляет: если на фото зафиксирован легковой автомобиль, постановление не должно оформляться. Но на практике водителям приходится тратить месяцы, чтобы доказывать свою невиновность в суде.

Ранее 5-tv.ru писал, что штрафы за недобросовестное ведение бизнеса в России могут поднять в пять раз. Поправки разработало министерство юстиции. Самые строгие санкции коснутся незаконной банковской деятельности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.