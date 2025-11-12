Гнал и потерял управление: подробности аварии с багги и подростком за рулем в Подмосковье

Фото, видео: 5-tv.ru

Наблюдается рост тенденций ДТП с несовершеннолетними: за полгода — 300 случаев.

Стали известны новые детали громкого ДТП в подмосковном Тучкове, где школьник на багги протаранил людей на остановке общественного транспорта. Пострадали две женщины.

И эта история еще раз подчеркнула страшную тенденцию роста аварий с несовершеннолетними: только за полгода — около 300 происшествий. Репортаж корреспондента «Известий» Кирилла Олькова.

Первые секунды после аварии в подмосковном Тучкове. Вокруг разбитого багги толпа очевидцев, под массивными колесами машины зажата женщина. Очевидцы, пытаясь перекричать друг друга, зовут на помощь. Несколько взрослых мужчин с неимоверным трудом поднимают машину и освобождают пострадавшую.

«Слышал разгон, как он тут летел, и слышу звук, грохот. Видно, что была суета, народ вытаскивали», — рассказал очевидец Иван.

Игорь бросился на помощь одним из первых. Он находился ближе всех к месту аварии. Видел все своими глазами.

«Люди, таксисты, кто находился рядом, прибежали на помощь, женщину придавило к стенке. Оттаскивали мужчины багги, чтобы вызволить ее из этого плена», — рассказал очевидец Игорь.

В момент наезда на пешеходов Марина тоже была рядом. Увидела, как мимо нее на огромной скорости несется потерявшая управление машина. Дальше — неудачная попытка маневра и удар, багги на полном ходу буквально вбил пешеходов в стену.

«Он пытался газануть. У нас тут в принципе молодые ребята разгоняются. Пытался газануть, но не справился с управлением и прямо в них летел», — рассказала очевидец Марина.

65-летняя пенсионерка оказалась под колесами машины, 19-летняя девушка, которая стояла рядом с ней, отлетела на несколько метров. Обе сейчас в больнице.

«Мы звонили когда ей на телефон, она не отвечала. Женщина рядом с ней была, когда мы приехали. Состояние средней тяжести, черепно–мозговая травма», — рассказала мать пострадавшей в ДТП Дианы.

Уже известно, что за рулем багги находился 13-летний школьник, на пассажирском сидении — 17-летний подросток. На видео, предположительно, сам водитель. Утверждает: виноват не он, а пешеходы.

Аварии с участием несовершеннолетних нарушителей все чаще попадают в оперативные сводки. Подростки садятся за руль без прав и тормозов По данным научного центра безопасности дорожного движения МВД, за девять месяцев количество аварий, совершенных детьми и подростками-водителями, увеличилось более чем на 19%. Многим нарушителям не было и десяти лет. На треть выросло число погибших в авариях, устроенных 14-16-летними.

Гоняют кто во что горазд, на чем угодно, с позволения взрослых и без водительского удостоверения. А ведь права на управление квадроциклом выдают в 16 лет, багги — в 19. Но чаще всего их просто не спрашивают, а сами багги и квадроциклы продаются без ПТС. Управлять ими подростки учатся сами, в потоке машин.

«Управлять такой техникой, зачастую, сложнее, чем, например, обычным дорожным мотоциклом, потому что она специфична в управлении, имеет специализированный рисунок протектора, особенную настройку подвески и рассчитана на эксплуатацию по пересеченной местности. То есть, когда такая техника въезжает на дорогу с твердым покрытием, ведет она себя, порой, непредсказуемо», — отметил автоэксперт Евгений Ладушкин.

Подростки теряют управление, и, не обладая навыками вождения такими быстро разгоняемыми машинами, калечат людей. Именно это произошло в подмосковном Тучкове. 13- летний подросток чуть не задавил насмерть двух взрослых, потому что переоценил свои силы. А садясь за руль был уверен, что за это ему ничего не будет.

