Среди причастных к гигантским хищениями в сфере энергетики — министры и другие крупные чиновники.

В Киеве набирает обороты скандал грандиозного масштаба. Фигурантами дела о коррупции в энергетике стали сразу несколько лиц из окружения Зеленского, среди них даже министры. Их причастность к гигантским хищениям доказали агенты Антикоррупционного бюро Украины, которое фактически напрямую контролируется Западом.

И, судя по всему, расследование еще очень далеко от завершения. Чем это грозит режиму Зеленского — расскажет корреспондент «Известий» Александр Якименко.

Высший антикоррупционный суд Украины переходит на усиленный, почти круглосуточный режим работы. Заседание длилось до часа ночи по местному времени и продолжится уже утром. Избрать пытаются меру пресечения для бывшего заместителя министра энергетики. Игорь Миронюк — лишь один из десятка крупных чиновников, проходящих по делу. В списке фигурантов впервые оказались и его шеф, и другие министры. Все они оказались связаны через Тимура Миндича, так называемого «кошелька» Зеленского.

«В течение 2025 года мы установили факты преступной деятельности Миндича. Он оказывал влияние на министра энергетики Галущенко и на министра обороны Умерова. Он возглавлял одну из ступеней преступной иерархии совместно с Цукерманами, Устименко и другими», — заявил прокурор САП Сергей Савицкий.

Галущенко до сих пор возглавляет министерство. Умеров — уже бывший министр обороны, сейчас он срочно уехал в Турцию. Сам он уверяет, что по рабочим вопросам, но обмануть никого не удалось. На Украине его поведение иначе, как бегством, не называют. Даже депутаты Верховной Рады открыто призывают догнать и наказать.

«Это ужас, это государственная измена, это мародерство в крови ужасное. Вышла только первая маленькая часть расследования, и уже все в шоке. Разворовывали все, наживалось на всем это окружение Зеленского», — отметил народный депутат Украины Алексей Гончаренко*.

В Антикоррупционном бюро прозрачно намекают: у них и правда еще много сенсаций. Несколько месяцев они записывали все, что происходило в квартире Миндича. Той самой, где установлены золотые унитазы. И как раз там чиновники и занимались распилом, и даже распределяли наличные между собой. Друг к другу обращались по кличкам. И вот два новых участника: «Чегевара», это бывший вице-премьер Чернышов, и «Шугармен» — один из братьев Цукерманов, совладельцев студии «Квартал 95», основанной вместе с Зеленским. Говорят, что характерно, по-русски.

Всего, по данным НАБУ, Чернышеву вот так, наличными, передали больше миллиона долларов. Пытались запутать следы: например, передавали деньги не напрямую, но и женам, выводили в другие страны. Так совпало, что Умеров, к примеру, скупил в США сразу семь объектов элитной недвижимости: от квартиры на Манхеттене до вилл в Майями, где сейчас и живет вся его семья.

«Хотя они и пытались делать все завуалированно, все же схема становится нам понятной. Казенный офис служил для встреч, где нужно было оказать давление», — заявил руководитель НАБУ Александр Абакумов.

В схеме участвовали как минимум четыре министра, и это только те, чьи личности раскрыли. Еще с десяток помощников, советников и чиновников различного ранга. Лавина арестов и обысков захватывает всю страну. И помешать этому процессу в офисе на Банковой уже не могут: после первой неудачной попытки подчинить НАБУ себе, Зеленский и его помощники потеряли рычаги влияния на ситуацию.

