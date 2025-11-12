Только три варианта: судмедэксперт рассказал, куда могли деться тела Усольцевых

Фото: Telegram/ДПСО «ЛизаАлерт» Красноярского края/lizaalert24krsk

В тайге их не нашли. Это — следствие определенных факторов.

Судмедэксперт, полковник медицинской службы Министерства обороны России в запасе Александр Аулов назвал причины, по которым тела семьи Усольцевых до сих пор не удалось обнаружить в тайге. Его слова приводит aif.ru.

По словам специалиста, существует несколько возможных объяснений. Он отметил, что тела могли быть занесены снегом, и в таком случае они оттают только весной. Также не исключается вероятность, что останки обглодали животные, и тогда опознать погибших можно будет исключительно по результатам ДНК-анализа. Кроме того, эксперт допустил, что семья могла покинуть место происшествия самостоятельно.

Сергей Усольцев, его супруга Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября во время прогулки в районе горы Буратинка в Кутурчинском Белогорье Красноярского края. С момента исчезновения семьи прошло почти полтора месяца, однако никаких следов пропавших до сих пор не найдено.

Ранее в автомобиле Усольцевых сотрудники правоохранительных органов обнаружили крупную сумму денег. При досмотре машины под панелью управления, в бардачке, нашли около 300 тысяч рублей.

По данным следствия, деньги принадлежали Сергею. Родственники подтвердили, что мужчина нередко оставлял наличные в автомобиле, считая это безопасным.

Следователи рассматривают найденные купюры как возможную улику в рамках расследования уголовного дела о безвестном исчезновении семьи, которое ведет Уярский межрайонный следственный отдел ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии. Находка может помочь установить обстоятельства таинственного исчезновения туристов.

