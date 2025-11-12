В московской школе подростки отравились алкоголем с транквилизатором

В Москве пятеро школьников отравились транквилизаторами и пивом

Идея выпить пиво с лекарствами пришла к ним во время занятий.

Пятерых школьников госпитализировали с отравлением после того, как они запили транквилизирующие препараты пивом в столичных Раменках. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

«Подросток принес в школу пиво и рецептурные транквилизаторы. Вместе с одноклассниками он принял их и запил алкоголем», — рассказал собеседник.

По словам очевидцев, учащимся резко стало плохо во время урока. Преподаватель немедленно вызвал скорую помощь, и всех подростков доставили в больницу.

«Сегодня на шестом уроке классный руководитель зафиксировал странное состояние у пятерых учеников 10 класса, вывел их из кабинета и вызвал скорую помощь», — отметила директор школы № 1448 Ольга Дмитриева.

Сейчас пострадавшие находятся в приемном отделении под наблюдением врачей, их жизни ничего не угрожает. В учебном заведении начато внутреннее расследование, а сведения о происшествии переданы в полицию.

Ранее в екатеринбургском лицее произошло массовое отравление школьников неизвестным веществом. Как сообщил источник 5-tv.ru, пострадали двенадцать детей.

По предварительным данным, старшеклассник случайно рассыпал предтренировочный комплекс. Перед началом урока физкультуры рядом находились пятиклассники, которые вдохнули порошок и вскоре почувствовали недомогание. У детей появились головные боли и общее ухудшение самочувствия.

В региональном минздраве уточнили, что одиннадцать учеников были доставлены в больницу для обследования у токсикологов. В ходе осмотра специалисты не выявили признаков отравления, поэтому необходимость в госпитализации отсутствует.

