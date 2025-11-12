Киев затрепетал: предстоящая зима может стать поворотной в украинском конфликте
Foreign Affairs: военное усиление России может привести к капитуляции Киева
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
Россия производит больше боеприпасов, чем когда-либо, в то время как поврежденная энергосеть Незалежной уже не обеспечивает электроснабжение.
Усиление интенсивности боевых действий со стороны России и производство большего количества боеприпасов способно круто поменять ход в украинском конфликте предстоящей зимой и в конечном итоге привести к капитуляции Киева. Об этом пишет американский журнал Foreign Affairs.
Как сообщается в издании, пока российские войска используют новые дальнобойные беспилотники с проводным управлением и планирующие бомбы, чтобы уничтожать города, попадающие в зону поражения, в это время Украина вынуждена готовится к значительным сбоям коммунальной системы в холодные месяцы из-за поврежденной энергосети, которая не обеспечивает электроснабжение.
Своим ускоренным продвижением Россия способна сломить хребет украинского сопротивления, что может привести к принуждению Киева к капитуляции уже в 2026 году, говорится в публикации.
