«Она должна была блистать»: как Людмила Гурченко меняла и задавала модные тренды

Народная артистка СССР, которая могла бы 12 ноября отметить 90-й день рождения, создавала собственный уникальный и узнаваемый стиль.

Сегодня исполняется 90 лет со дня рождения Людмилы Гурченко. Неподражаемая и обворожительная, в нее были влюблены миллионы мужчин. А тысячи женщин мечтали повторить ее образы. Почти все свои наряды актриса создавала сама. Как Людмила Марковна в одиночку меняла модные тренды всего Советского Союза — в материале корреспондента «Известий» Александры Мостовой.

Она всегда играла на нерве и всегда попадала в самое сердце. Яркая, сильная, и в то же время женственная и утонченная. Гурченко воплотила на экране сотни киноролей. И не только ее талант, но и стиль до сих пор восхищают зрителей. Людмила Марковна говорила: «Мода — это хорошо, но я ношу то, что нравится мне». И была права!

«Если говорить про образы в фильмах, то, наверное, в 80% случаев, если не в 100%, она будет в соавторстве с художником по костюмам», — рассказала главный хранитель музея-мастерской Людмилы Гурченко Ольга Яковенко.

Квартира Гурченко теперь мастерская-музей. Здесь — восемьсот нарядов, большинство из которых она сшила сама. Пережив голодное детство во время оккупации в Великую Отечественную, она знала цену вещам и как шить вручную. И умела.

Создавая свои наряды, она использовала кружева, неожиданное сочетание тканей, а также перья, бисер, стразы. И доводила до собственного идеала даже некоторые платья от кутюр.

«Платье от Роберто Кавалли. Она вырезает кусочки из шелка и пришивает остатки поверх», — рассказала Ольга Яковенко.

В каждом из ее платьев акцент на плечи и тонкую талию, у актрисы она была 47 сантиметров. Гурченко любила пышные юбки и рукава, женственные жакеты. Коктейльные платья дополняла массивными украшениями. Причем ткани и другие материалы покупала на блошином рынке, но умело находила нужное именно ей, создавая что-то совершенно невообразимое.

«Она очень часто посещала комиссионки, магазины, где были мебельные ткани, потому что там было очень много партий, которые не использовались в повседневной жизни тогда еще», — рассказала тренд-аналитик, модный эксперт Марина Воробьева.

Каждый ее выход в свет — явление. Каждый наряд — легенда. Ее звезда зажглась в середине 1950-х после выхода на экраны «Карнавальной ночи» Эльдара Рязанова. Очаровательная Леночка Крылова предстала в нарядах в стиле нью-лук, которые придумал Кристиан Диор. И с этого момента одеваться на французский манер захотели все советские женщины.

Образ Гурченко стал по-настоящему культовым. Пробуем повторить его.

«Наш первый наряд. Платье в горох, как у Леночки Крыловой, пышная юбка, акцент на талии, чтобы подчеркнуть фигуру. И конечно, в нем очень удобно кружиться и танцевать», — отметила корреспондент.

Еще одно платье напоминает то самое платье из фатина, в котором Людмила Марковна пела в финале картины Рязанова. Здесь верх более открытый, и этот образ сегодня выбирают многие выпускницы

Людмила Гурченко задала тренды, которым и сегодня следуют миллионы женщин и девушек.

«Мы видим, что эти образы повторяются и на красных ковровых дорожках, и в фильмах, и не зря выпускницы выбирают именно такие платья из 1950-х, 1960-х», — рассказала руководитель свадебного салона, сервиса по аренде торжественных, вечерних и свадебных платьев Марианна Рассказчикова.

Друзья и коллеги отмечают, что Людмила Марковна была к себе предельно строга. На публике она всегда появлялась с безупречными макияжем, прической, нарядом и всегда на каблуках.

«Женщина стопроцентная, не терпящая никакой возможности показаться, так сказать, неприбранной. Она всегда была в порядке Она должна была блистать, и она блистала», — поделился народный артист РСФСР Герой Труда РФ, режиссер Никита Михалков.

«Почти 15 лет как ее нет с нами, а интерес к ней, к ее работам, к ее книгам не угасает. Она любила музыку и свою главную профессию. Профессию киноактриса», — рассказал советский и российский киноактер, продюсер, вдовец Людмилы Гурченко Сергей Сенин.

Она оставила после себя огромное количество ярких и неповторимых образов. И ее уникальный стиль опередил мировые тренды на десятилетия. Не просто актриса, женщина-эпоха, которую, кажется, всегда будут любить миллионы.

