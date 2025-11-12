Криштиану Роналду не собирается завершать футбольную карьеру

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Valter Gouveia/SPP; 5-tv.ru

ЧМ-2026 стане для форварда шестым, при этом мировое первенство спортсмен ни разу не выигрывал.

Чемпионат мира по футболу 2026 года станет последним для Криштиану Роналду. Об этом сообщил сам футболист, уточнив, что речь идет о выступлениях на уровне сборных.

Совсем завязывать с футболом португалец не планирует. Ведь, как он сам признается, игра все еще приносит ему удовольствие. Сейчас форвард готовится к рекордному, шестому, участию в мировом первенстве. И он крайне важен для Роналду. Ведь за свою карьеру футболист смог выиграть все, кроме чемпионата мира.

