Женщина из Златоуста потеряла возможность иметь детей из-за врачебной ошибки

Фото, видео: 5-tv.ru

Пациентка регулярно обращалась к медикам, но они не смогли оперативно выявить опасную патологию.

Медицинский скандал разгорается в Челябинской области. Местная больница выплатит пациентке 500 тысяч рублей за ошибку врачей, которые не смогли вовремя обнаружить у нее смертельно опасную патологию. Пока они думали, опухоль стремительно росла.

Однако, сейчас медики перекладывают всю вину на саму пациентку. На чьей стороне правда — разбиралась корреспондент «Известий» Елена Хмура.

Результат медицинского обследования Татьяны Сазоновой подтвердил: онкология. Но о заболевании, которое требует немедленно начать лечение, женщине сообщили лишь спустя месяцы. И это при том, что до этого пациентка уже несколько лет жаловалась врачам на проблемы со здоровьем.

«Обращалась, мне говорили, что все нормально. Максимум пропишут препараты. Я неоднократно говорила, что мне не помогает. То есть, буквально через какое-то время у меня снова повторяются те симптомы», — рассказала пострадавшая Татьяна Сазонова.

Татьяна регулярно посещала врача в городской больнице в Златоусте, Челябинской области, но назначенное лечение не просто не помогало, она чувствовала себя все хуже. Тогда она обратилась в частную клинику, и там ей, наконец, поставили точный диагноз — рак шейки матки. И заболевание уже зашло далеко. Третья стадия. Пришлось делать экстренную операцию. Жизнь Татьяны удалось спасти, но мечта этой молодой женщины однажды стать матерью теперь уже никогда не сбудется.

«Это удаление всех женских органов. Из этого вытекает, что у меня никогда в жизни больше не будет семьи полноценной», — сказала Татьяна.

Здоровье не вернуть, хотя Татьяна надеялась получить от больницы хотя бы денежную компенсацию. Однако, когда она обратилась в суд, руководство больницы попыталось переложить всю вину на саму пациентку. Якобы она не соблюдала график посещения врачей, и поэтому опасную болезнь обнаружили слишком поздно.

«Медицинские работники, видя плохой анамнез должны, наоборот, проявить онконастороженность. А вот этого не было в ситуации с больницей. То есть, они получили плохой анализ и никак не проинформировали Сазонову», — отметила юрист, представитель пострадавшей Татьяны Сазоновой Евгения Рудова.

В итоге суд встал на сторону пострадавшей. С больницы Златоуста в пользу пациентка взыскали пятьсот тысяч рублей. Но как так вышло, что несмотря на частые обращения к врачам и постоянные жалобы Татьяне все же не смогли вовремя поставить диагноз?

«Специфика большинства онкологических заболеваний заключается в том, что на ранних стадиях они никак не проявляются. Когда появляются те или иные симптомы, как правило, эти симптомы уже ассоциированы с достаточно поздней, серьезной стадией заболевания», — рассказал врач-онколог Андрей Пылев.

Именно поэтому даже здоровым людям Минздравом рекомендовано регулярно проверять у врачей свой организм. Например, людям после сорока лет необходимо проходить гастроскопию, чтобы выявить рак желудочного тракта. Свои протоколы и для других видов онкологии. Но важно и то, насколько внимательно врачи будут отслеживать результаты таких обследований.

Сейчас Татьяна продолжает проходить реабилитацию. Говорит, возможно избежать тяжелых последствий болезни ей бы удалось, будь диагноз поставлен как можно раньше.

