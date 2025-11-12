Принят закон об обязательном распределении выпускников медицинских вузов
Те, кто откажутся — выплатят стоимость обучения в тройном размере.
Госдума попыталась решить одну из главных кадровых проблем России! В окончательном чтении принят закон об обязательном распределении выпускников мед-вузов!
Все студенты-бюджетники должны заключить целевой договор и отработать три года в больницах системы ОМС. Те, кто откажутся — выплатят стоимость обучения в тройном размере. Новые правила вступают в силу уже с весны.
