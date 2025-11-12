Фото, видео: 5-tv.ru

В марте этого года немецкое посольство незаконно извлекло останки солдат ФРГ в Свято-Вознесенском женском монастыре.

Сотрудники ФСБ предотвратили западную провокацию, на этот раз со стороны Германии.

Немецкие спецслужбы совместно с консульством страны пытались провести незаконную эксгумацию солдат и офицеров вермахта. Раскопки проводились на территории Свято-Вознесенского монастыря под Волгоградом. Нацистов планировали перезахоронить в этом же районе, на мемориальном комплексе «Россошки». Причем, хотели сделать это со всеми воинскими почестями и даже показать это в западных СМИ как раз накануне 9 Мая.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские спецслужбы сорвали угон истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» на борту. Это новейшее российское оружие, аналогов которому нет не только на Западе, но и вообще в мире. Угон готовили украинские и британские агенты. Они даже вышли на связь с одним из наших боевых летчиков.

Операция ФСБ длилась целый год.

