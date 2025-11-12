У обвиняемых в покушении на митрополита Тихона украинских агентов прошли обыски

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

В их домах нашли агитационную символику запрещенной в РФ террористической организации.

Подтвердилась причастность завербованных Украиной Дениса Поповича и клирика из Москвы Никиты Иванковича в покушении на убийство митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Г. Шевкунова). Об этом сообщил ЦОС ФСБ России в ходе расследования уголовного дела.

Согласно чистосердечному признанию Поповича и Иванковича, после начала СВО они были завербованы украинскими спецслужбами посредством мессенджера Telegram для слежки за митрополитом Тихоном. Кроме того, они получали информацию о его контактах с представителями религиозных структур и органов государственной власти.

В феврале 2025 года по указанию украинских кураторов они должны были устранить митрополита Тихона на территории Сретенского мужского монастыря в Москве с помощью самодельного взрывного устройства.

В результате следственных мероприятий в конце февраля завербованные были задержаны. У них было изъято самодельное взрывное устройство и два поддельных паспорта, предоставленных украинскими спецслужбами. По ним они собирались выехать из России после совершения преступления.

Фигуранты проходят по уголовному делу по статьям о подготовке теракта и незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств. В настоящее время ФСБ России продолжает вести расследование.

По оценкам специалистов, ключевая цель указанной диверсионно-террористической операции состояла в деморализации и срыве переговоров между Россией и США по урегулированию украинского конфликта. Киевский режим, как считают эксперты, рассчитывал, что в случае удачного теракта против митрополита Тихона российская сторона будет вынуждена свернуть мирные переговоры.

Сотрудники ФСБ России изъяли агитационную символику запрещенного в России террористической организации во время обысков по делу о покушении на митрополита Тихона, планировавшегося в феврале 2025 года.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, террористы долго следили за священнослужителем и должны были заложить бомбу под кроватью в его резиденции. Однако сотрудникам ФСБ удалось предотвратить покушение на митрополита Тихона.

