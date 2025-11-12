Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Минобороны РФ показало кадры работы нашей артиллерии в в Херсонской области.

Военнослужащие артиллерийской бригады 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» продолжают выполнять огневые задачи по уничтожению артиллерийских орудий, минометов, бронетехники, пунктов временной дислокации, пунктов управления БпЛА и живой силы ВСУ в Херсонской области.

Операторами воздушной разведки было выявлено передвижение противника в жилых домах, откуда неоднократно запускались различные типы дронов. Координаты места дислокации украинских боевиков были оперативно переданы на пункт управления гаубичного дивизиона.

Артиллеристы, получив координаты, размоскировали орудие, навелись на цель, одним пристрелочным и вторым прямым попаданием уничтожили пункт управления БпЛА с личным составом ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.

«Как отработаем, потом минут через 5-10 начинается ответка — ствольная артиллерия бить, 155-я, или кассетные боеприпасы. Успеваем замаскировать орудие за это время и уйти в укрытие», — рассказал командир орудия с позывным «Чипер».

После доклада с командного пункта о поражении цели, расчеты оперативно маскируют орудие и отходят в укрытие, чтобы не допустить поражение личного состава и гаубицы контрбатарейным огнём со стороны противника.

Целеуказание и корректировка огня артиллерии ведётся с помощью воздушного разведчика самолетного типа «Скат». Также это позволяет передавать на огневые позиции данные о результатах огневого поражения целей в режиме реального времени.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

