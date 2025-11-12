Нацистский подтекст: почему Канье Уэста отменяют в Бразилии

Фото: www.globallookpress.com/Javier Rojas

Мэр города Сан-Паулу намерен приложить все усилия, чтобы предотвратить концерт скандального артиста.

Мэр крупнейшего города Бразилии Сан-Паулу Рикардо Нуньес не собирается допускать концерт скандального американского рэпера Канье Уэста в своем регионе. Об этом он заявил в интервью InfoMoney25.

По словам градоначальника, причиной такого отказа послужили громкие высказывания Уэста с нацистским уклоном. Такие заявления Нуньес не приемлет, поэтому намерен приложить все усилия, чтобы предотвратить выступление рэпера.

Из-за решения мэра Сан-Паулу концерт Уэста, запланированный на 29 ноября на автодроме Интерлагоса, будет перенесен в другое место.

В последние годы американский рэпер регулярно провоцирует скандалы своими заявлениями, связанными с темами нацизма и рабства, порой доходя до открытой демонстрации нацистской символики и поддержки действий Адольфа Гитлера. Так, например, в мае Канье Уэст выпустил песню, в которой рефреном произносит фразу, содержащую нацистское приветствие.

Однако в начале ноября рэпер Йе (нынешний псевдоним Канье Уэста — Прим. Ред.) встретился с главным раввином Марокко Йешаяху Йосефом Пинто, и в беседе с ним извинился перед еврейским народом за свои антисемитские высказывания, сообщил ТАСС.

По словам знаменитости, такие заявления, а также поддержка нацизма были вызваны различными проблемами, включая биполярное расстройство, из-за которого его идеи «доходили до крайности». Об этом писала Lenta.ru

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в июле Канье Уэсту запретили въезд в Австралию.

