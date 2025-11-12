Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник

Фото: © РИА Новости/ Стрингер

На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.

Системы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили один беспилотный летательный аппарат самолетного типа (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к Москве. Об этом в своем канале в мессенджере MAX рассказал мэр столицы Сергей Собянин. О пострадавших в результате падения обломков и разрушениях градоначальник не сообщил.

В настоящее время на месте падения фрагментов беспилотника работают сотрудники экстренных служб.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в ночь с 10 на 11 ноября технические средства Минобороны России уничтожили 37 беспилотников ВСУ. Дроны пытались атаковать восемь российских регионов. Больше всего украинских БПЛА было сбито над территорией Республики Крым. Также вражеские беспилотники осуществляли атаку на Саратовскую, Орловскую, Липецкую, Ростовскую, Брянскую, Воронежскую и Калужскую области.

Регионы России, в частности приграничье, регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Противник задействует не только БПЛА, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.

