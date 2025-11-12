Купюра с гвоздями: фото взрывного устройства, оторвавшего школьнику пальцы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Инцидент произошел в подмосковном Красногорске, когда мальчик возвращался с тренировки.

В Сети появились кадры предполагаемого самодельного взрывного устройства, начиненного гвоздями, и обрывков десятирублевой купюры, от которой пострадал ребенок в Московской области. Об этом сообщили столичные СМИ.

Инцидент произошел в подмосковном Красногорске. Девятилетний школьник, возвращаясь с тренировки, заметил возле детской площадки лежащие на земле деньги и решил их поднять. После этого купюры мгновенно взорвались в его руках.

Как выяснилось позднее, к купюре было прикреплено взрывное устройство, которое оторвало ребенку два пальца. Мальчика экстренно госпитализировали в городское медучреждение.

Как сообщает источник, перед операцией мальчик успокаивал маму и просил ее не волноваться и не плакать. В настоящее время врачи пытаются пришить девятилетнему Глебу пальцы.

Информацию о происшествии подтвердил тренер спортивного клуба в Красногорске в беседе с корреспондентом 5-tv.ru. По словам мужчины, когда он вышел из зала, то увидел, что на асфальте лежит мальчик с окровавленной рукой.

