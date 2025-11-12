«Демон посетил»: Сафронов о громком расставании с первой женой

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Иллюзионист развелся в 2016 году после пяти лет брака.

Расставание с близкими людьми у всех проходит по-разному. Одним достаточно поговорить друг с другом и разойтись, у других же этот период характеризуется настоящим штормом. Известный иллюзионист и телеведущий Сергей Сафронов в беседе с корреспондентом 5-tv.ru рассказал, что пережить развод с женой ему помогали алкоголь и загулы.

«Да, расходились скандалом. Да, расходились с помощью предательств друг другу. <…> Маша (бывшая супруга Сергея — Прим. Ред.) знает, что я уже встречался, уходил, мог утром прийти, мог вообще через неделю только прийти домой. Потому что все уже, крыша поехала. Уже все, ничего не держало. Знаете, иногда доходит до таких моментов, когда ты просто не хочешь идти домой», — рассказал Сафронов.

По словам иллюзиониста, в тот период им управлял настоящий демон — артист злоупотреблял алкоголем, что привело к нервным срывам и неадекватной оценке происходящего.

«Я убежден, это состояние и послужило всем этим нервным срывам, этой необъективной и неадекватной оценке происходящего что у меня, что у Маши <…>. Это была абсолютно обоюдная фигня, которую никак по-другому не назовешь. <…> Это был для нас урок», — поделился иллюзианист.

Сафронов подчеркнул, что из любого жизненного урока надо выносить для себя мудрость и правила, иначе мир будет снова и снова подставлять эти грабли.

Полную версию интервью с иллюзионистом Сергеем Сафроновым смотрите в нашем спецпроекте на Дзен.

Ранее 5-tv.ru писал, что за 26 лет работы братья Сафроновы прошли через множество громких ссор. Иногда приходилось делить даже девушек.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX