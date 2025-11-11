Число экоточек выросло в Москве почти до 600 за год

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Все собранное вторсырье поступает на переработку.

Экологический проект «Экоточки Москвы», созданный столичным Департаментом природопользования и охраны окружающей среды осенью прошлого года, активно расширяет сеть пунктов приема и увеличивает перечень фракций вторсырья. Об этом сообщается на сайте Правительства Москвы.

Изначально москвичи могли сдавать одежду, текстиль и аксессуары, а позже — новогодние ели. Теперь в список добавлены автомобильные шины, книги, электроприборы и блистеры от лекарств. Последние стали важным шагом в развитии культуры раздельного сбора, ведь их материалы разлагаются около 700 лет, а переработка позволяет сократить объем трудноперерабатываемых отходов.

С января по сентябрь 2025 года жители столицы передали более 1,2 тысячи тонн одежды и текстиля. Из этого объема 43% направлены на переработку для производства новых товаров, 22% — переданы благотворительным организациям, 26% реализованы через каналы повторной продажи, а оставшиеся 9% — безопасно утилизированы.

«Экоточки» представляют собой контейнеры и пункты приема, расположенные в шаговой доступности от жилых домов, парков и торговых центров. На интерактивной карте портала mos.ru можно найти ближайший пункт и уточнить, какие виды отходов там принимают.

Все собранное вторсырье поступает на переработку через партнерскую сеть, курируемую Департаментом природопользования. Вещи, сохранившие качество, передаются нуждающимся — малоимущим семьям, пожилым людям, беженцам и подопечным социальных учреждений. Из изношенных материалов производят ветошь, подстилки для животных, а также техническое волокно для изготовления матрасов, утеплителей, спецодежды и спортивного инвентаря.

