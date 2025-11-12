Три шага и все: первый робот с ИИ упал на презентации в Москве

Первый человекоподобный робот с ИИ упал на презентации в Москве

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Биятов; 5-tv.ru

Он должен был передвигаться на двух ногах, манипулировать предметами и общаться с людьми.

Первый человекоподобный робот с искусственным интеллектом (ИИ) российского производства Aidol упал во время презентации, которая проходила в Москве, сообщают «Известия». Без посторонней помощи он смог сделать только несколько шагов.

Робот вышел на сцену в сопровождении двух человек. Он пытался помахать рукой, но потерял равновесие и упал. По словам генерального директора Aidol Владимира Витухина, андроид должен был показать свои возможности передвигаться на двух ногах, манипулировать предметами и общаться с людьми.

Он добавил, что, скорее всего, робот не справился с задачами из-за недостаточного освещения или сбоя. Как отметил Витухин, андроид способен не только выполнять команды, но и взаимодействовать с человеком естественно и рационально.

Несмотря на инцидент, разработчики проведут разбор ошибок и усовершенствуют модель. Они подчеркнули, что у Aidol живая мимика и выражение эмоций: его «лицо» способно выражать не менее 12 базовых эмоций, а также «сотни» микровыражений.

Разработчики добавили, что такой робот сможет работать на заводе, в логистике и в сервисе — в банке, аэропорту или любом публичном пространстве.

