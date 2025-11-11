Токаев назвал Путина старшим товарищем

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Лидер Республики отметил отсутствие серьезных разногласий между Россией и Казахстаном.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что считает российского лидера старшим товарищем и намерен обсудить с ним международные вопросы.

«У меня есть некоторые соображения, наблюдения, которыми я хотел бы с большим удовольствием поделиться с вами как со старшим товарищем», — заявил Токаев.

Токаев подчеркнул, что между Россией и Казахстаном нет серьезных проблем, а возникающие вопросы решаются на уровне глав государств. Он выразил признательность за приглашение посетить Москву с официальным визитом и отметил, что рассчитывает обменяться с российским президентом мнениями по актуальным вопросам в неформальной обстановке.

Глава Казахстана прибыл в Москву 11 ноября. В рамках визита планируется подписание совместной декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которая определит ключевые направления развития двусторонних отношений.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия и Казахстан поддерживают многоплановое и взаимовыгодное сотрудничество, охватывающее практически все сферы. По его словам, визит Токаева в Москву подтверждает устойчивость союзнических связей и стремление сторон к их дальнейшему укреплению.

