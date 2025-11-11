Путин и Токаев обсудили развитие стратегического партнерства России и Казахстана

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, прибывшим в Москву с официальным государственным визитом. Российский лидер поблагодарил главу Казахстана за визит и отметил его значение для дальнейшего укрепления двусторонних отношений.

«Прежде всего хочу вас поблагодарить за то, что нашли время и приехали, как мы и договаривались, с визитом специальным, государственным. Я искренне рад этому», — заявил Путин.

Касым-Жомарт Токаев выразил признательность российской стороне за теплый прием. В ходе визита планируется подписание совместной декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что отношения России и Казахстана носят многоплановый и взаимовыгодный характер, охватывая практически все сферы — от торговли и энергетики до науки, образования и культуры. По его словам, визит казахстанского лидера в Москву подтверждает устойчивость союзнических связей и обоюдную заинтересованность в их дальнейшем укреплении.

