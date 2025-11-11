Молдавия намерена завершить переговоры о вступлении в ЕС к 2028 году

Фото: www.globallookpress.com/Sebastian Gollnow

Решение стало итогом заседания Национальной комиссии по европейской интеграции.

Правительство Молдавии намерено завершить переговорный процесс о вступлении в Европейский союз и подписать договор о присоединении в 2028 году. Об этом заявил премьер-министр страны Александр Мунтяну.

По его словам, это решение стало итогом заседания Национальной комиссии по европейской интеграции, прошедшего под председательством президента Майи Санду.

«Цель ясна: завершить переговоры и подписать договор о присоединении в 2028 году», — написал он на своей странице в социальной сети Facebook*.

На заседании обсуждался последний отчет Еврокомиссии, в котором отмечено, что Молдавия продемонстрировала значительный прогресс на пути к европейской интеграции. В документе указывается, что республика совершила «наибольший скачок» среди стран-кандидатов в части выполнения ключевых реформ и адаптации национального законодательства к нормам Евросоюза.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.