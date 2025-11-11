Для Криштиану Роналду чемпионат мира 2026 года станет последним в его карьере

Фото: Reuters/Pedro Nunes

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Футболист намерен сосредоточиться на том, чтобы провести оставшееся время в игре с максимальной отдачей.

Нападающий саудовского клуба «Ан-Наср» и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду сообщил, что чемпионат мира по футболу 2026 года станет его последним турниром на профессиональном уровне. Об этом сообщила газета O Jogo.

Футболист отметил, что осознает приближение завершения спортивной карьеры и намерен сосредоточиться на том, чтобы провести оставшееся время в игре с максимальной отдачей.

«Конечно, это так, ведь мне будет 41 год. Как я уже говорил, я наслаждаюсь этим моментом», — заявил Роналду.

Роналду также с улыбкой отреагировал на вопросы о сроках завершения карьеры, отметив, что «это произойдет не раньше, чем через десять лет».

До этого издание Forbes опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира, в котором Роналду занял первое место. Его годовой доход оценивается в 280 миллионов долларов, основную часть которых составляют зарплата и бонусы по контракту с клубом «Ан-Наср».

Ранее 5-tv.ru рассказал, когда Криштиану Роналду женится на Джорджине Родригес.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.